Азербайджанский кубинец вышел в четвертьфинал Олимпиады

Сегодня на Олимпиаде в Токио свой бой провел азербайджанский боксер Альфонсо Домингес (81 кг).

Его соперником в 1/8 финала был узбек Дильшод Рузметов. Поединок завершился победой нашего натурализованного кубинца – 4:1.

Он вышел в четвертьфинал, где встретится с турецким боксером Байрамом Малканом. Бой состоится 30 июля в 14:24 по бакинскому времени.

Напомним, ранее Магомед Абдуллаев и Джавид Челебиев свои первые бои выиграли, а Тайфур Алиев и Лоренцо Сотомайор проиграли.