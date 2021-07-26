Азербайджанский бадминтонист проиграл и попрощался с Олимпиадой

Сегодня на Олимпиаде в Токио свой второй матч провел азербайджанский бадминтонист Эди Рески Двичайо.

Натурализованный индонезиец в рамках предварительных соревнований в группе «L» играл с датчанином Андерсом Антонсеном и проиграл со счетом 0:2 (16:21, 15:21).

Вчера Эди выиграл у вьетнамца Тьен Минь Нгуена - 2:0 (21:14, 21:18). Однако в группе с участием трех спортсменов лишь один выходил в 1/8 финала, и этим бадминтонистом оказался датчанин Антонсеном, выигравшим оба матча.

Напомним, Азербайджан впервые был представлен на Олимпиадах в турнире по бадминтону.