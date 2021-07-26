28 июля состоялось открытие 3-го центра ASAN Kommunal при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, расположенного по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Тофика Аббасова, 38.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», участвовавшие в мероприятии председатель Государственного агентства по оказанию улуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев, председатель ОАО «Азеришыг» Вугар Ахмедов, заместитель председателя и временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу» Кочарли Гасанов нажали на символическую кнопку, означающую начало деятельности Совместного центра.

Затем руководитель агентства Ульви Мехтиев ознакомил гостей с условиями, созданными в центре.

Центр, который расположен в месте проживания 738 900 граждан, зарегистрированных в основном в Низаминском, Хатаинском и Сабунчинском районах, будет функционировать без территориальных ограничений. Из 110 наименований услуг, указанных в центре, 21 относится именно к ПО «Азеригаз», что включает в себя восстановление утерянной или поврежденной смарт-карты, внесение изменений в данные абонента, восстановление дефектной оплаты и т.д.