Отдел информации 16:21

28 июля при совместной организации Научно-экспериментального и учебного центра Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя и официального партнера - группы больниц Флоренс Найтингейл началось онлайн-мероприятие "Первый Бакинский Международный день гепатологии и трансплантации печени", посвященное Всемирному дню гепатита 28 июля. Выступивший с вступительной речью на онлайн-научном мероприятии начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов рассказал о том, какую опасность представляет гепатит С для всего человечества. В своем выступлении Мамедов рассказал о комплексных шагах, предпринимаемых в Азербайджане по этой проблеме.

Он выразил надежду, что создаваемый в Азербайджане "Координационный центр по донорству и трансплантации органов" внесет свой позитивный вклад в решение вопросов, связанных с получением органов у тел умерших, созданием реестра пациентов, ожидающих органы, распределением органов для трансплантации по всей стране, и все это будет способствовать более широкому осуществлению операций по трансплантации органов для пациентов, умерших от гепатита. Джейхун Мамедов подчеркнул, что это мероприятие проводится в то время, когда Центральный таможенный госпиталь еще продолжает свою борьбу с коронавирусом, и весь коллектив госпиталя в эти дни оказывает медицинскую помощь только больным коронавирусом. В конце своего выступления начальник управления отметил, что высоко ценит большой энтузиазм и усилия, приложенные врачами в организации и проведении этого мероприятия в такое трудное для больницы время. На церемонии открытия также выступили исполнительный директор группы больниц Флоренс Найтингейл Синан Назиф Аран, начальник Научно-экспериментального и учебного центра управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов и начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Казымов.