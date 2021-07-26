В Баку развернули широкие обсуждения по гепатиту и трансплантации печени фото
28 июля при совместной организации Научно-экспериментального и учебного центра Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, Центрального таможенного госпиталя и официального партнера - группы больниц Флоренс Найтингейл началось онлайн-мероприятие "Первый Бакинский Международный день гепатологии и трансплантации печени", посвященное Всемирному дню гепатита 28 июля.
Выступивший с вступительной речью на онлайн-научном мероприятии начальник Управления медицинской службы Государственного таможенного комитета, генерал-майор медицинской службы Джейхун Мамедов рассказал о том, какую опасность представляет гепатит С для всего человечества. В своем выступлении Мамедов рассказал о комплексных шагах, предпринимаемых в Азербайджане по этой проблеме.
Он выразил надежду, что создаваемый в Азербайджане "Координационный центр по донорству и трансплантации органов" внесет свой позитивный вклад в решение вопросов, связанных с получением органов у тел умерших, созданием реестра пациентов, ожидающих органы, распределением органов для трансплантации по всей стране, и все это будет способствовать более широкому осуществлению операций по трансплантации органов для пациентов, умерших от гепатита.
Джейхун Мамедов подчеркнул, что это мероприятие проводится в то время, когда Центральный таможенный госпиталь еще продолжает свою борьбу с коронавирусом, и весь коллектив госпиталя в эти дни оказывает медицинскую помощь только больным коронавирусом. В конце своего выступления начальник управления отметил, что высоко ценит большой энтузиазм и усилия, приложенные врачами в организации и проведении этого мероприятия в такое трудное для больницы время.
На церемонии открытия также выступили исполнительный директор группы больниц Флоренс Найтингейл Синан Назиф Аран, начальник Научно-экспериментального и учебного центра управления медицинской службы Государственного таможенного комитета Рашад Махмудов и начальник отделения хирургии и трансплантации органов Центрального таможенного госпиталя Мирджалал Казымов.
После официальной церемонии открытия началась панель "Вирусные гепатиты" под модерацией профессора Стамбульской больницы Флоренс Найтингейл Фехми Табака и начальника отдела Центрального таможенного госпиталя Намика Новруза. Онлайн-мероприятие, на котором были заслушаны доклады высококвалифицированных специалистов из Азербайджана и Турции, продолжилось сессиями вопросов и ответов и обсуждениями.
Мероприятие, начавшее свою работу с участием более 300 экспертов, планируется продолжить в течение двух дней и заслушать 24 доклада местных и международных экспертов.
Мероприятие планируется продолжить во второй половине дня панелью "Аутоиммунные и метаболические заболевания печени у детей и взрослых" под модерацией профессора Ирфана Корука из Стамбульской больницы Флоренс Найтингейл и врача Центральной таможенной больницы Айнур Сафиевой.
Отметим, что мероприятие, транслировавшееся в прямом эфире на официальной странице Центрального таможенного госпиталя в Facebook, было аккредитовано на основании "Правил аккредитации научных и образовательных мероприятий по непрерывному медицинскому образованию" Министерства здравоохранения Азербайджана и получило 16 баллов.