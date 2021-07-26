В Украине четыре человека погибли при падении самолета на жилой дом

Легкомоторный спортивный самолет рухнул на жилой дом в Ивано-Франковской области Украины, погибли четыре человека. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным ведомства, инцидент произошел неподалеку от села Шепаровцы 28 июля около 13.40 по местному времени. После падения самолет загорелся, пожар удалось локализовать спустя 20 минут после возгорания силами нескольких расчетов.

На месте катастрофы спасатели обнаружили тела четырех человек. Сколько из них находились в доме во время трагедии, а сколько в самолете, пока не уточняется. Другие подробности происшествия пока не приводятся.