Макрон сменил имя и ушел в кусты странности президента
Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз оказался в центре внимания СМИ и пользователей сети. В этот раз по совершенно анекдотичному поводу во время визита на полинезийский архипелаг Маркизские острова – заморскую территорию Франции.
Полинезийцам удалось заглянуть в самую душу Макрона. Попытка французского президента выглядеть брутальным политиком, вершащим судьбы мира, в частности и Южного Кавказа, – нисколько их не обманула. А потому во время торжественной встречи в аэропорту они навешали на него столько цветочных гирлянд, что он стал похож то ли на цветущую клумбу, то ли на цветочный куст.
Макрона, замечу, это нисколечко не смутило. Более того, даже понравилось. Поскольку творение туземных флористов он не снимал до самого вечера. Злые языки, правда, утверждают, что полинезийцы первым делом надели на него стеклянные бусы и украшения из консервных банок, а уж потом все это великолепие замаскировали венками.
Но это, нужно заявить со всей ответственностью, наглая ложь. Никаких бус не было – было всего-то два маленьких карманных зеркальца со стразами, которые владыке Франции сунули в карман, а уж потом он в них во время официальных церемоний украдкой поглядывал.
Но апогеем приема «белого владыки» стало присвоение ему местного имени Те Ака Ики Тааоа, что в переводе с туземного означает «Большой лидер, который далеко пойдет». Словом, Макрона можно и нужно поздравить с огромными внешнеполитическими успехами – за короткий срок он не только стал «почетным армянином», но и был принят в одно из племен Полинезии, обитающее на острове Хива-Оа.
Блестящее достижение, что и говорить. Франция теперь может вздохнуть свободно - на международной арене у нее появились два мощных союзника, с которыми она вновь станет великой. Одним словом, «Республика, вперед!», как написано на знаменах партии Макрона.
Что на этом фоне недавний скандал с «Законом о республиканских принципах», принятом на днях Национальным собранием Франции? Сущие пустяки, право слово. Хотя само голосование по нему четко продемонстрировало истинную ситуацию с общественной поддержкой этой инициативы: в ее пользу высказались 49 депутатов, против – 19, пятеро воздержались. Это при том, что в Нацсобрании числятся 577 депутатов.
Парадоксально, но под разными предлогами противодействие этой исламофобской инициативе пытались оказать и левые силы, и партия «Республиканцы», которая представляет правый спектр. Скажу больше, от него открестились даже националисты из «Национального объединения», которое возглавляет Марин «неистовая» Ле Пен, которую заподозрить в симпатиях к мигрантам и исламу совершенно невозможно.
Желание депутатов не запачкаться голосованием более чем понятно: законопроект содержит несколько десятков статей, которые полностью уничтожают понятие религиозной свободы во Франции, мнящей себя одним из лидеров борьбы европейского мира за терпимость и права человека.
Судите сами: согласно закону, продавленному Макроном, государство устанавливает тотальный контроль над идущими к ним пожертвованиями в адрес религиозных организаций из-за рубежа, если те превышают планку в 10 тысяч евро. И совершенно понятно, что первыми под удар попадают мусульманские общины.
Кроме того, закон предоставляет обширные права по контролю над религиозными организациями местным органам власти. Префектуры с этого момента обладают возможностью закрывать на два месяца религиозные учреждения, если риторика местных клириков вдруг покажется им чересчур острой.
И наконец, отныне запрещается выдача или пролонгация вида на жительство во Франции тем иностранным гражданам, которые «явно отвергают принципы республики». Как будет проверяться приверженность этим принципам – совершенно непонятно. Но здорово напоминает закон о «невосторженном образе мысли» при якобинцах во времена Великой французской революции.
Правда, несколько гуманнее: если при якобинцах за это отправляли на гильотину, то теперь попросту будут высылать из Франции. Широко шагает прогресс по Елисейским полям, что уж там говорить.
Ради банального переизбрания в следующем году Макрон просто уничтожил остатки веротерпимости во Франции. Обострив отношения с гражданами собственной страны и повысив цену любого взаимодействия официального Парижа с мусульманскими столицами. После чего поменял имя и прикинулся кустом. На первый взгляд - шикарный ход. Но на второй – ему теперь нужно всерьез бояться любой газонокосилки…