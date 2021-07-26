Айдын Керимов, автор haqqin.az 16:29

Президент Франции Эммануэль Макрон в очередной раз оказался в центре внимания СМИ и пользователей сети. В этот раз по совершенно анекдотичному поводу во время визита на полинезийский архипелаг Маркизские острова – заморскую территорию Франции. Полинезийцам удалось заглянуть в самую душу Макрона. Попытка французского президента выглядеть брутальным политиком, вершащим судьбы мира, в частности и Южного Кавказа, – нисколько их не обманула. А потому во время торжественной встречи в аэропорту они навешали на него столько цветочных гирлянд, что он стал похож то ли на цветущую клумбу, то ли на цветочный куст.

Макрона, замечу, это нисколечко не смутило. Более того, даже понравилось. Поскольку творение туземных флористов он не снимал до самого вечера. Злые языки, правда, утверждают, что полинезийцы первым делом надели на него стеклянные бусы и украшения из консервных банок, а уж потом все это великолепие замаскировали венками. Но это, нужно заявить со всей ответственностью, наглая ложь. Никаких бус не было – было всего-то два маленьких карманных зеркальца со стразами, которые владыке Франции сунули в карман, а уж потом он в них во время официальных церемоний украдкой поглядывал. Но апогеем приема «белого владыки» стало присвоение ему местного имени Те Ака Ики Тааоа, что в переводе с туземного означает «Большой лидер, который далеко пойдет». Словом, Макрона можно и нужно поздравить с огромными внешнеполитическими успехами – за короткий срок он не только стал «почетным армянином», но и был принят в одно из племен Полинезии, обитающее на острове Хива-Оа. Блестящее достижение, что и говорить. Франция теперь может вздохнуть свободно - на международной арене у нее появились два мощных союзника, с которыми она вновь станет великой. Одним словом, «Республика, вперед!», как написано на знаменах партии Макрона. Что на этом фоне недавний скандал с «Законом о республиканских принципах», принятом на днях Национальным собранием Франции? Сущие пустяки, право слово. Хотя само голосование по нему четко продемонстрировало истинную ситуацию с общественной поддержкой этой инициативы: в ее пользу высказались 49 депутатов, против – 19, пятеро воздержались. Это при том, что в Нацсобрании числятся 577 депутатов. Парадоксально, но под разными предлогами противодействие этой исламофобской инициативе пытались оказать и левые силы, и партия «Республиканцы», которая представляет правый спектр. Скажу больше, от него открестились даже националисты из «Национального объединения», которое возглавляет Марин «неистовая» Ле Пен, которую заподозрить в симпатиях к мигрантам и исламу совершенно невозможно.