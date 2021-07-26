Высокопоставленные сотрудники МИД Азербайджана предстали перед судом
В Бакинском суде по тяжким преступлениям началось подготовительное заседание суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления делами МИД Фархада Моллазаде и должностного лица Консульского управления Салима Ализаде.
Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az, на заседании были уточнены анкетные данные подсудимых. Судебное рассмотрение назначено на 14:00 10 августа.
Отметим, что обвиняемые были задержаны в результате операции, проведенной Службой государственной безопасности. Им предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение в особо крупном размере), 308 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса. В отношении их Сабаильским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Через некоторое время суд отпустил их под домашний арест.