Пятнадцать вертолетов участвуют в тушении сильного лесного пожара в районе Манавгата турецкой Антальи, сообщила администрация провинции в среду.

"Мы пытаемся взять под контроль сильный пожар в районе Манавгата. К тушению пожара привлечено два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин", - говорится в сообщении администрации.

На видео, распространенном телеканалом NTV, виден черный дым над городом в непосредственной близости от жилых домов. Сообщается, что возгорание возникло во второй половине дня в двух точках близлежащего лесного массива. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось на большой территории. Огонь продолжает наступать. Пожар в районе Манавгата провинции Анталья стал причиной эвакуации трех жилых кварталов.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отправился в зону стихийного бедствия.