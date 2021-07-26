Полад Бюльбюльоглы: «Я сам был свидетелем стрельбы в Шуше»

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«Между Азербайджаном и Россией есть полное взаимопонимание по вопросу дальнейшего постконфликтного устройства. Обе страны исходят из того, что война закончилась и конфликт завершен. Определенная часть пунктов заявления уже выполнена». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы. Посол отметил, что вместе с тем на повестке дня остаются такие важные вопросы, как возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные места и разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, основной составляющей которых, естественно, является Зангезурский коридор.

«Несомненно, появление новых международных транспортных коммуникаций выгодно прежде всего самой Армении и обеспечит устойчивое развитие всего региона, создаст условия для торговли, улучшения жизни живущих там людей, и эти планы являются безальтернативными. Как известно, 11 января 2021 года главами трех стран было подписано еще одно заявление, которое коснулось конкретно открытия железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, как это было предусмотрено пунктом 9 заявления от 9 ноября прошлого года. Была создана трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, которая начала работать, провела ряд встреч и определила направления дальнейшей деятельности. Но, к большому сожалению, Армения с июня 2021 года торпедирует работу данной группы, что ясно показывает нежелание армянской стороны выполнять взятые на себя международные обязательства», - подчеркнул Полад Бюльбюльоглы. Он отметил, что несмотря на это Российская Федерация, проявляя добрую волю, продолжает содействовать реализации достигнутых договоренностей, а заместитель премьер-министра России совершает визиты в Азербайджан и Армению, где обсуждает вопросы в двустороннем формате.