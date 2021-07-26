Полад Бюльбюльоглы: «Я сам был свидетелем стрельбы в Шуше»
«Между Азербайджаном и Россией есть полное взаимопонимание по вопросу дальнейшего постконфликтного устройства. Обе страны исходят из того, что война закончилась и конфликт завершен. Определенная часть пунктов заявления уже выполнена». Об этом заявил в интервью РИА Новости посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы.
Посол отметил, что вместе с тем на повестке дня остаются такие важные вопросы, как возвращение внутренне перемещенных лиц и беженцев в свои родные места и разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, основной составляющей которых, естественно, является Зангезурский коридор.
«Несомненно, появление новых международных транспортных коммуникаций выгодно прежде всего самой Армении и обеспечит устойчивое развитие всего региона, создаст условия для торговли, улучшения жизни живущих там людей, и эти планы являются безальтернативными.
Как известно, 11 января 2021 года главами трех стран было подписано еще одно заявление, которое коснулось конкретно открытия железнодорожного и автомобильного сообщения в регионе, как это было предусмотрено пунктом 9 заявления от 9 ноября прошлого года. Была создана трехсторонняя Рабочая группа под совместным председательством вице-премьеров Азербайджана, России и Армении, которая начала работать, провела ряд встреч и определила направления дальнейшей деятельности. Но, к большому сожалению, Армения с июня 2021 года торпедирует работу данной группы, что ясно показывает нежелание армянской стороны выполнять взятые на себя международные обязательства», - подчеркнул Полад Бюльбюльоглы.
Он отметил, что несмотря на это Российская Федерация, проявляя добрую волю, продолжает содействовать реализации достигнутых договоренностей, а заместитель премьер-министра России совершает визиты в Азербайджан и Армению, где обсуждает вопросы в двустороннем формате.
«Миротворческий контингент Российской Федерации, временно размещенный на территории Азербайджанской Республики, продолжает выполнять возложенные на него военные и гуманитарные задачи, несмотря на провокации, к которым армянская сторона время от времени прибегает. И это негативно влияет на усилия, направленные на достижение долгосрочного мира в регионе.
За это время я уже несколько раз побывал в Шуше, и сам был свидетелем стрельбы с армянской стороны. Но несмотря на это могу сказать о большой работе, проводимой по восстановлению этого города, объявленного культурной столицей Азербайджана.
Что касается дальнейшего продления пребывания российского контингента на территории Азербайджана, то, наверное, сегодня еще рано говорить об этом. Мы должны приложить максимальные усилия для выполнения тех задач, которые определили главы наших государств», - сказал дипломат.
Полад Бюльбюльоглы отметил, что армянская сторона время от времени прибегает к различного рода провокациям, создавая напряженность.
«Буквально пару дней назад армянские вооруженные силы на Кельбаджарском участке границы подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии. В результате снайперского выстрела был убит наш военнослужащий.
Я уверен, что на такие действия будет дан адекватный ответ. Эскалация напряженности на границе неприемлема, и вся ответственность за любой негативный сценарий развития ситуации ложится на армянскую сторону.
Мы же со своей стороны неоднократно заявляли, что война закончилась, конфликт остался в прошлом, Армения должна признать территориальную целостность Азербайджана, подписать мирный договор, а также конструктивно подойти к вопросу делимитации границ», - сказал посол Азербайджана в России.