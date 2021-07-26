В Ираке задержали главарей ИГИЛ

Сотрудники контртеррористического управления Ирака задержали в различных провинциях страны 14 боевиков террористической группировки "Исламское государство", включая главарей экстремистов. Об этом, как сообщил телеканал Al Sumaria, заявил в среду представитель командующего Вооруженными силами республики Яхья Расул.

По его словам, в частности, силовикам удалось поймать одного из лидеров банд ИГ в столичном регионе по прозвищу Абу Муаз. Его арест вывел правоохранительные органы на других членов террористической сети, в доме у которых были обнаружены взрывчатые вещества.

Шестеро радикалов пойманы в провинции Анбар. Кроме того, один боевик, планировавший подрывы высоковольтных линий, задержан в Салах-эд-Дине. Двух главарей местной ячейки террористов силовики поймали в провинции Сулеймания.