Ведущие российские СМИ со ссылкой на заявление спикера парламента Турции Мустафы Шентопа растиражировали информацию о намерении создания объединенной армии Азербайджана и Турции. Напомним, что спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп находится с визитом в Азербайджане и несколько часов назад провел пресс-конференцию в Гяндже, которая широко освещалась азербайджанскими СМИ.

Haqqin.az перепроверил достоверность распространенной ранее информации. В распоряжении редакции оказалась полная видеозапись выступления М.Шентопа. Азербайджанский журналист обратился к спикеру с вопросом о возможности создания подобной объединенной армии. Однако турецкий спикер не дал утвердительного ответа.

Мустафа Шентоп всего лишь затронул проведение военных учений двух стран в рамках достигнутых договоренностей между Турцией и Азербайджаном. К тому же спикер подчеркнул, что Баку и Анкара предпринимают шаги по усилению экономического взаимодействия. На пресс-конференции не прозвучало ни слова о намерениях или планах по созданию подобной армии.

Таким образом, поводом для очередной информационной бомбы, разорвавшейся на страницах некоторых желтых азербайджанских СМИ и российских СМИ, стала некомпетентность отдельных азербайджанских изданий. Или за лживыми инсинуациями и ложной интерпретацией слов турецкого политика стоит какая-то политическая интрига…