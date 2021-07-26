Путин на Совбезе обсуждает ситуацию на границе Азербайджана с Арменией
В ходе оперативного совещания президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности ситуацию на азербайджано-армянской границе, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«В ходе совещания участники обсудили текущие вопросы социально-экономического развития России. Кроме того, затрагивались также актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, также на азербайджано-армянской границе», - сказал Песков.