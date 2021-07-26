Иранский дзюдоист посвятил серебряную медаль Израилю

Иранский дзюдоист Саид Моллаи, выступающий за сборную Монголии, завоевал серебряную медаль Токийской Олимпиады. Он поблагодарил Израиль за поддержку и посвятил медаль Израилю.

"Спасибо Израилю за хорошую энергию. Эта медаль также принадлежит Израилю. Надеюсь, израильтяне рады этой награде. Спасибо", - сказал спортсмен, сообщает The Times Of Israel.

Саид Моллаи, кроме того, поддержал неудачно выступившего Саги Муки, которого ранее неоднократно называл своим другом.