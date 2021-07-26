Хаменеи провел последнюю встречу с Роухани

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи провел сегодня последнюю встречу с уходящим правительством президента страны Хасана Роухани. Об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

По словам Хаменеи, "главным наследием нынешнего кабинета министров для следующего правительства является неоправданность доверия Западу". "На последних переговорах [по ядерной сделке] наши дипломаты усердно работали и в отдельных случаях преуспели, но американцы упрямо стояли на своем", - сказал верховный лидер Ирана, которого цитирует ТАСС.

Хаменеи добавил, что "США на словах обещали снять санкции, но на практике только выдвигали новые условия". "Они утверждали, что, если в текст не будут добавлены пункты о будущих переговорах по региональной политике, ракетной программе и ядерной сделке, то соглашение не будет достигнуто", - отметил он.

Инаугурация нового президента Ирана Ибрагима Раиси пройдет 5 августа. Он был избран на выборах 18 июля.