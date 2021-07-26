Unibank запускает новый сервис для своих клиентов

Leobank — новый мобильный банковский сервис от Unibank, который предоставляет полный спектр банковских услуг, а инновационное многофункциональное мобильное приложение делает управление вашими финансами невероятно удобным.

Продукты Leobank нацелены на современных «цифровых» клиентов и будут выводиться на рынок с помощью новой маркетинговой стратегии. Благодаря новейшей цифровой платформе, разработанной в сотрудничестве с британской технологической компанией Fintech Farm, основатель которой также является сооснователем украинского monobank и британского koto, Leobank обеспечит клиентов инновационным инструментом персонального банкинга.

Услуги, предлагаемые клиентам, будут полностью цифровыми, по аналогии с такими банками, как Revolut, Tinkoff и monobank.

Это позволит снизить стоимость или сделать бесплатным ряд предоставляемых услуг, что в конечном итоге приведёт к снижению расходов на банковское обслуживание для наших клиентов.

Целью выпуска на рынок Leobank является привлечение нового сегмента клиентов, а также дальнейшее развитие безналичных платежей в Азербайджанской Республике.

В созданном специально для Leobank мобильном приложении представлен широкий выбор банковских услуг, таких как бесплатные переводы, удобная оплата коммунальных услуг, возможность получать cashback за расчёты картой, постоянный контроль за своими финансовыми операциями. Специально обученные и профессиональные сотрудники Службы поддержки ответят на любые вопросы либо в удобных для самих клиентов мессенджерах (WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram), либо по телефону.

С сегодняшнего дня стартовал официальный сайт Leobank.az, где уже доступен предзаказ бесплатных Black Visa карт от Leobank, а полноценное мобильное приложение будет доступно для клиентов, которые зарегистрируются первыми с помощью сайта уже в начале сентября.