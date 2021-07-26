Армения уточнила данные о своих потерях в боях на границе с Азербайджаном

Число армянских военных, раненных в результате произошедшей в среду перестрелки на границе с Азербайджаном, достигло пяти, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Следственного комитета Армении.

Ранее в среду Минобороны Армении сообщило о трех погибших и четырех раненых армянских военных на границе с Азербайджаном.

"Погибли старший лейтенант Айк Геворгян, военнослужащие срочной службы рядовые Давид Кочарян и Корюн Арутюнян. Пятеро рядовых срочной службы получили огнестрельные и осколочные ранения", - говорится на сайте СК.