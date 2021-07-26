Минобразования рассказало о трудоустройстве членов семей шехидов и ветеранов
С 28 января по 8 июля Министерство образования рассмотрело более 480 заявлений о приеме на работу членов семей шехидов и ветеранов Отечественной войны, на которые был дан положительный ответ.
В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что Министерство образования присоединилось к «Марафону занятости», инициированному Министерством труда и социальной защиты населения.
В рамках марафона, организованного под девизом «Давайте вместе поддержим наших ветеранов в трудоустройстве», Минобразования разместило информацию об имеющихся или вновь созданных вакансиях на соответствующей электронной платформе.
С 8 по 27 июля Минобразования внесло 230 вакансий в соответствующую электронную площадку и предоставило 21 рабочее место.