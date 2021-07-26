В Армении созывают резервистов

Министерство обороны Армении планирует организовать учебно-тренировочные сборы резервистов.

«Арменпресс» сообщает, что Минобороны Армении предлагает объявить трехмесячные учебно-тренировочные сборы для рядовых, унтер-офицеров и личного состава первой группы резервистов сроком на три месяца, с 15 сентября 2021 года по 15 декабря.

Отмечается, что учебные сборы объявляются для граждан, состоящих на учете в резерве с целью повышения воинской квалификации, профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки, подготовки офицеров запаса с высшим образованием.