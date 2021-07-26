Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Нефтчи» и чемпионом Греции «Олимпиакосом».

Перед игрой в продажу поступило более 4 тысяч билетов, и все они раскуплены. Отличная поддержка в условиях хорошей акустики на "Баксель Арене" "Нефтчи" обеспечена.

Сначала Омар Булудов ошибся, а затем защитники «Нефтчи» не смогли выбить мяч из вратарской, и Масурас отправил мяч в ворота.

В первом матче неделю назад команда из Пирея выиграла со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру будет обслуживать бригада арбитров из Испании во главе с Рикардо де Бургосом.

Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Лудогорец» (Болгария) – «Мура» (Словения). В первом матче в Словении была зафиксирована ничья 0:0. Ответная игра состоится сегодня.

В случае же поражения «Нефтчи» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с финским клубом ХИК. Финны уступили во 2-м раунде Лиги чемпионов шведскому «Мальме» с общим счетом 3:4.