Лига чемпионов: «Нефтчи» пропустил от «Олимпиакоса» обновлено 21:16
На 15-й минуте «Олимпиакос» открывает счет.
Сначала Омар Булудов ошибся, а затем защитники «Нефтчи» не смогли выбить мяч из вратарской, и Масурас отправил мяч в ворота.
1:0 – в пользу «Олимпиакоса».
* * * 21:00
Матч "Нефтчи" - "Олимпиакос" начался.
Перед игрой в продажу поступило более 4 тысяч билетов, и все они раскуплены. Отличная поддержка в условиях хорошей акустики на "Баксель Арене" "Нефтчи" обеспечена.
* * * 20:08
Стартовые составы команд:
«Нефтчи» - Агиль Мамедов, Ромен Баск, Мамаду Мбодж, Воислав Станкович, Омар Булудов, Юсуф Лаваль, Мамаду Кане, Эмин Махмудов, Сабир Бугрин, Сезар Меза Колли, Харрамиз.
«Олимпиакос» - Константинос Цолакис, Рубен Семеду, Светозар Маркович, Усейну Ба, Кенни Лала, Матье Вальбуэна, Пьер Кунде Малонг, Василис Сурлис, Папе Абу Сиссе, Гиоргос Масурас, Ахмед Хассан.
* * * 19:50
Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Азербайджана «Нефтчи» и чемпионом Греции «Олимпиакосом».
В первом матче неделю назад команда из Пирея выиграла со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру будет обслуживать бригада арбитров из Испании во главе с Рикардо де Бургосом.
Победитель этой пары в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в противостоянии «Лудогорец» (Болгария) – «Мура» (Словения). В первом матче в Словении была зафиксирована ничья 0:0. Ответная игра состоится сегодня.
В случае же поражения «Нефтчи» сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы с финским клубом ХИК. Финны уступили во 2-м раунде Лиги чемпионов шведскому «Мальме» с общим счетом 3:4.