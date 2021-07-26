Метеорологи рассказали о шестиметровых волнах на Каспии

На территории Азербайджана изменились погодные условия, местами гремели грозы, прошли интенсивные дожди, температура воздуха по сравнению с прошлыми днями снизилась на 8-10 градусов, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Согласно сообщению, северо-западный ветер усиливался в Дашкесане, Нефтчале до 25 м/с, Нафталане, Алтыагаче, Акстафе - 20 м/с, Джейранчёле - 19 м/с, Сальяне, Хачмазе, Шемахе, Гобустане, Нахчыване - 18 м/с, Шабране, Ширване - 17 м/с, Сумгаите - 31 м/с, на Нефтяных Камнях -28 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн на Каспии достигала шести метров.