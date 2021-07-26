Жители Нью-Йорка получат по $100 за первую прививку от COVID
Жители Нью-Йорка, которые с пятницы начнут вакцинацию от коронавируса, будут получать вознаграждение в размере $100. Об этом сообщила мэрия города в Twitter.
STARTING FRIDAY:— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 28, 2021
Get your first dose of the #COVID19 vaccine at a City run site and you’ll get $100.
It’s that simple.
➡️ https://t.co/V1jusyFv1K https://t.co/etaipgbCtd pic.twitter.com/w7V1nKrk9S
Для получения денег перед вакцинацией необходимо зарегистрировать ее дату на специализированном сайте города. "Сделайте первую дозу, зарегистрировавшись через городской сайт, и вы получите $100. Это так просто", - говорится в сообщении.
По последним данным, в Нью-Йорке в общей сложности сделали 9,9 млн прививок от коронавируса, более 4,4 млн человек полностью прошли вакцинацию.