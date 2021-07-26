Икрам Нур, автор haqqin. az 21:12

«Переворот в Тунисе не имел ничего общего с экономическим кризисом и коронавирусом. Он был запланирован еще тогда, когда вирус находился под контролем, а в экономике наблюдалась стабильность». Этой точки зрения придерживается сегодня большинство международных наблюдателей. Армия на улицах, аэропорты заблокированы, указом президента Каиса Саида запрещено появляться на улицах с семи вечера до шести утра, а также собираться группами более трех человек в общественных местах. Классическая, как по учебнику, картина военного переворота, который путчисты пытаются представить «конституционным замораживанием».

Но чем дальше – тем очевиднее, что ссылки на Конституцию страны – фиговый листок, которым Саид и его хунта пытаются прикрыть очевидную реальность: в стране произошел тщательно подготовленный военный переворот, у истоков которого стояли не только местные военные, но и Париж, саудиты и Эмираты. И произошедшее – звено в масштабном заговоре против Турции, о чем теперь можно говорить с полной уверенностью. Что примечательно, всего два месяца назад произошла знаменательная утечка информации: 23 мая 2021 года издание Middle East Eye публикует план старших советников президента Туниса с пометкой «совершенно секретно», согласно которому страна должна перейти к «конституционной диктатуре». Расписывались и детали: ключевые лица правительства, лидеры в парламенте и движения Ан-Нахда, напомню – местное отделение «братьев-мусульман», будут помещены под домашний арест. Чтобы заручиться поддержкой населения, счета за воду, электричество и интернет станут бесплатными на 30 дней, а цены на основные товары и топливо будут снижены на 20%. Судя по последним событиям, документ был подлинным. Но Саиду и его окружению удалось убедить всех в Тунисе, что это не более чем дезинформация и попытка скомпрометировать президента. Главный аргумент выглядел достаточно убедительно: «Как вы можете нас в чем-то подобном заподозрить, когда всего год назад, в мае 2020-го, мы вместе с нашими друзьями из Ан-Нахда, получив данные от турецкой разведки, сорвали попытку государственного переворота, готовившегося при поддержке Эмиратов».

Так-то оно так, действительно, прошлогодняя попытка путча была сорвана. Другое дело, что, во-первых, это, по всей видимости, было «пробой пера», некой «разведкой боем», при проведении которой путчисты и их иностранные партнеры не ставили себе слишком уж масштабных задач. Просто проверяли правительство, тунисское общество и движение Ан-Нахда на прочность. Проверили. Поняли, что ресурсов не хватает, подкорректировали тактику, уточнили «болевые точки» государственного управления Туниса, наметили новых лиц, которых необходимо завербовать, заручились более масштабной финансовой и информационной поддержкой со стороны Парижа и Эр-Рияда. На это потребовалось чуть больше года – после чего последовал сокрушительный удар. Отразить который ни гражданское общество, ни Ан-Нахда, в отличие от Турции, оказались не в состоянии. Партия была, повторю, разыграна классически. На правительство Туниса и лидера Ан-Нахды аль-Ганнуши обрушилась волна обвинений в коррупции, которую поддержали СМИ Эмиратов, Франции и Саудовской Аравии. Затем рукотворные и хорошо организованные народные «протесты», в ходе которых «возмущенные массы» начали громить офисы Ан-Нахды в различных городах. Как кульминация – армия блокирует парламент, опечатывает офис катарской Аль-Джазиры, блокируя возможность правительству и парламенту передавать миру реальную картину происходящего. Стандартный, в общем, набор: «Зимний, вокзал, почта и телеграф». В произошедшем есть немалая доля вины и самого аль-Ганнуши. Слишком уж доверчивым оказался лидер Ан-Нахды, слишком уж стремился он сохранить «консенсусное правительство», слишком уж часто уступал он своим оппонентам ради сохранения стабильности. И – слишком уж был уверен в том, что гражданское общество Туниса, по примеру Турции, может остановить любой военный путч.

Столь милое его сердцу «консенсусное правительство» отложило, а не разрешило лежащие в основе конфликта тунисских элит светско-исламские противоречия. И, как результат, отказалось от решения таких острых вопросов, как формирование системы правосудия, реформирование сектора безопасности, проведение модернизации экономики и создание Конституционного суда. Ан-Нахда и ее лидер надеялись: «было бы национальное согласие – остальное приложится, все урегулируется само собой». За что и поплатились. И еще неизвестно, является ли отстранение от власти окончательной расплатой. Достаточно взглянуть на Египет с его смертными приговорами в отношении «братьев-мусульман», как становится очевидным – может быть, и еще хуже, процесс укрепления власти Каиса Саида еще только начинается. А его окружение крови не боится…