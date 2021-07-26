Семичасовые закрытые переговоры России и США в Женеве

Встреча российской и американской делегаций в Женеве продлилась семь часов. Переговоры были посвящены вопросам стратегической стабильности, затронутым на саммите 16 июня в том же швейцарском городе президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, пишет РИА Новости.

Согласно сообщению, переговоры шли за закрытыми дверьми. Российскую межведомственную делегацию возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - первая замгоссекретаря Уэнди Шерман.

В Госдепартаменте США в качестве первого итога переговоров назвали их «профессиональность» и «содержательность».

Участники «договорились в конце сентября вновь встретиться для обсуждения стратегической стабильности», подчеркивается в сообщении.