Байрамов с помощником госсекретаря США обсудили напряженность на границе Азербайджана и Армении

Как сообщили в МИД Азербайджана, стороны обсудили текущую ситуацию в регионе и вопросы, связанные с решением трехсторонних заявлений.

28 июля состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипом Рикером.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о напряженности на границе Азербайджана и Армении, в частности о том, что в последние дни Армения прибегает к провокациям, ведет интенсивный обстрел азербайджанских позиций, в результате чего 23 июля погиб азербайджанский военнослужащий, а 28 июля двое наших военнослужащих получили ранения. Было отмечено, что азербайджанская сторона в ответ на эти провокации принимает соответствующие меры.

Министр подчеркнул, что Азербайджан не заинтересован в обострении ситуации и выступает за политическое и дипломатическое урегулирование всех разногласий.

Джейхун Байрамов довел до внимания противоположной стороны важность осознания Арменией своей ответственности и прекращения провокаций.