Сотни иранских организаций и граждан останутся под санкциями США

США не согласились снимать санкции в отношении 500 иранских физических и юридических лиц, а также отказались гарантировать, что в будущем Вашингтон не выйдет из ядерной сделки. Об этом заявил постоянный представитель Исламской Республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади.

"США не согласились снимать санкции, введенные при Трампе в отношении более 500 физических и юридических лиц", - цитирует его агентство Fars.

По словам иранского дипломата, "представители этой страны отказались гарантировать, что не повторится ситуация, аналогичная выходу правительства Трампа из ядерной сделки".