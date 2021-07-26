Об этом стало известно благодаря снимкам, сделанным со спутника. Большая площадка — более 777 кв. км — находится в Синьцзянском районе. Аналитики считают, что там может быть 110 шахт для запуска ракет.

Они проанализировали снимки с гражданского спутника, на которых видна часть пустыни Гоби. Там они заметили ряд больших надувных домов, которые обычно используются строителями военных баз, чтобы спрятать от чужих глаз работы, которые они ведут под землёй.

Несколько недель назад на северо-востоке Китая в районе Юймэнь эксперты заметили другую площадку для запуска ракет, где, как предполагают, может быть 120 шахт.

Некоторые эксперты предупреждают, что ядерный арсенал Китая в ближайшее время может вырасти в несколько раз. Но есть мнение, что он носит сугубо характер сдерживания. «Если вы строите шахты, это не означает, что вы должны их все заполнить ракетами», — приводит автор статьи слова эксперта из Массачусетса.