Зеленский сменил главу Генштаба Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Генштаба вооруженных сил Сергея Корнийчука и командующего Операцией объединенных сил на востоке страны Владимира Кравченко. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Согласно сообщению, новым начальником Генштаба Украины назначен генерал-майор Сергей Шаптала, занимавший ранее должность первого заместителя командующего войсками оперативного командования «Юг» сухопутных войск ВСУ.
На место Кравченко пришел генерал-лейтенант Александр Павлюк, ранее командовавший войсками группировки «Запад».