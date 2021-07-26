ООН: Мьянма становится «суперраспространителем» COVID

Ситуация в Мьянме может привести к тому, что из этой страны будет бесконтрольно распространяться COVID-19, вызывающий очаги заражения по всему региону, заявил изданию The Guardian спецдокладчик ООН по правам человека в Мьянме Том Эндрюс.

"Мьянма превращается в суперраспространителя COVID-19 с этими более вирулентными вариантами - "дельта" и другими формами, которые крайне опасны, крайне летальны, крайне заразны.., это очень, очень опасно по всему спектру причин", - цитирует Интерфакс Эндрюса.

По его словам, точное количество заражений и летальных исходов из-за COVID-19 в Мьянме неизвестно. При этом, напомнил он, Мьянма граничит со странами, где проживает примерно треть населения Земли.

В связи с этим Эндрюс призвал подтвердить действие резолюции СБ ООН, принятой в феврале и призывающей к прекращению огня в Мьянме. Он добавил, что международное сообщество, включая граничащие с Мьянмой страны, должно действовать быстро с целью избежать последствий бесконтрольного распространения COVID-19 на их границах.

Мьянма вступила в период тяжелого политического кризиса с 1 февраля этого года, когда армия свергла демократически избранное правительство и установила военную диктатуру. Новый режим жестоко подавляет выступления оппозиции, что вызывает отрицательную реакцию международного сообщества.