Террористы ПКК сдались властям Турции
Турецким силам безопасности сдались пятеро членов террористической организации ПКК, сообщает Anadolu со ссылкой на МВД республики.
Согласно информации, сдавшиеся члены ПКК присоединились к террористической организации в 2014-2020 годах. Они действовали на территории Турции, Ирака и Сирии.
Отмечается, что террористы сложили оружие в результате разъяснительной работы правоохранительных органов.
Таким образом, число членов ПКК, которые добровольно сложили оружие и сдались властям с начала года, достигло 114 человек.