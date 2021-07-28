Главный тренер «Олимпиакоса»: «Нефтчи» создал нам сложности, это качественная команда»

Главный тренер греческого «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал победу над «Нефтчи» и выход в следующий раунд Лиги чемпионов на послематчевой пресс-конференции в Баку.

«У нас было много потерь перед этим матчем, но футболисты сделали все, что было в их силах. Мы уже три года работаем вместе. В сложных ситуациях нам удается собраться.

Мы играли с очень опытной командой. У «Нефтчи» хорошие игроки, хороший тренер. Это полезный опыт для нас с точки зрения подготовки к следующим матчам. Я доволен нашими игроками. Мы смогли показать свой футбол.

«Нефтчи» - качественная команда. Могу отметить капитана Эмина Махмудова, а также Юсуфа Лаваля, который доставил нам неприятности. В обоих матчах «Нефтчи» создал нам сложности и показал, какой качественной командой он является. Также хочу выделить Харрамиза и Кане. Они знакомые мне футболисты, и могу отметить их игру».