15 минут: Байден встретился с Тихановской в Белом доме

Президент США Джо Байден в среду, 28 июля, сообщил, что утром у него прошла встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.

«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — написал он.

В сообщении также была опубликована фотография, на которой Байден и Тихановская в масках беседуют в одном из кабинетов Белого дома.