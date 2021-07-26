15 минут: Байден встретился с Тихановской в Белом доме
Президент США Джо Байден в среду, 28 июля, сообщил, что утром у него прошла встреча с экс-кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской. Об этом американский лидер сообщил в своем Twitter.
«Для меня было честью встретиться с Тихановской в Белом доме сегодня утром. Соединенные Штаты поддерживают народ Беларуси в его стремлении к демократии и универсальным правам человека», — написал он.
В сообщении также была опубликована фотография, на которой Байден и Тихановская в масках беседуют в одном из кабинетов Белого дома.
I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ— President Biden (@POTUS) July 28, 2021
Тихановская в своем Telegram-канале призвала помочь сделать страну «успешным примером ненасильственного перехода к демократии».
Телеканалу «Настоящее время» Тихановская заявила, что встреча была теплой: «Вместе мы провели немного времени, порядка 15 минут, но это была очень теплая встреча. Я увидела человека, которому небезразлично, что происходит в Беларуси».
Бывший кандидат на пост президента Беларуси считает, что «решением кризиса могут стать только новые свободные выборы под международным контролем, а все заключенные по политическим мотивам должны быть освобождены без каких-либо условий».