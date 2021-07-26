Эрдоган заявил о планах Анкары добывать газ в Черном море с 2023 года

Турция продолжит работы по разведке месторождений природного газа в Черном море, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии сжигания первого добытого из тестовой скважины газа на черноморском шельфе в провинции Сакарья.

По словам турецкого лидера, посредством добычи черноморского газа Анкара намерена существенно уменьшить зависимость от внешних поставок "голубого топлива”, передает Anadolu.

“Скважины, которые мы пробурили в Черном море, - не первые и не последние. С началом добычи черноморского газа в ближайшее время мы значительно снизим нашу зависимость от зарубежных источников”, - заявил турецкий лидер.

Глава государства отметил, что Турция провела буровые работы в Черном море? несмотря на все попытки помешать этому с помощью санкций, угроз, шантажа и запугивания. Президент Эрдоган указал, что благодаря техническим возможностям, которых Турция достигла в бурении, ей удалось покончить с внешней зависимостью в этой области.

По его словам, в настоящее время Турция прилагает интенсивные усилия для того, чтобы приступить к первой фазе разработки черноморского газа к 2023 году.