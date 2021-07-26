В Болгарии ошибки при вакцинации привели к смерти 10 тысяч человек

Ошибки, допущенные при подготовке кампании по вакцинации населения против коронавируса, унесли жизни примерно 10 тысяч человек, заявил министр здравоохранения технического правительства Болгарии Стойчо Кацаров. Об этом сообщает ТАСС.

«Болгария при организации вакцинации не дала приоритета гражданам старше 60 лет и людям с тяжелыми заболеваниями. По мнению экспертов, это привело к смерти около 10 тысяч пациентов во время второй волны пандемии, эти жизни могли бы быть спасены, ведь около 80% умерших были пожилые граждане», — сказал Кацаров.

Министр отметил, что, отдав предпочтение вакцине британско-шведской компании AstraZeneca, Болгария столкнулась с ее дефицитом. Из-за задержки поставок препарата привить до конца февраля удалось не больше 200 тысяч жителей страны.

В настоящее время в Болгарии доля полностью вакцинированных граждан составляет 16,2% населения. Немного выше доля болгар, получивших первую дозу препарата — 18,1 % жителей. Однако по обоим показателям страна занимает последнее место в Евросоюзе.