Чистки в парламенте Армении

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян освободил своих советников Ваана Костаняна и Сюзанну Аветисян от занимаемых должностей. Как передает Sputnik Армения, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте парламента.

Согласно еще одному распоряжению, в отставку отправлены руководитель аппарата парламента Арнак Аветисян и его заместитель Самвел Меликсетян. Лишились своих постов также руководитель протокольного отдела аппарата парламента Артак Оганесян и референт председателя Национального собрания Ашхен Абрамян.

Заседание новоизбранного парламента Армении состоится 2 августа. Национальное собрание 8-го созыва будет состоять из 107 депутатов. Правящая партия «Гражданский договор» будет представлена 71 депутатом, оппозиционный блок «Армения», занявший второе место на выборах, получит 29 мандатов. На третьем месте оказался блок «Честь имею» с 7 мандатами.