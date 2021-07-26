Ученые: 90% информации мозг получает из кишечника

Кишечник служит не только для пищеварения. Бактерии в кишечнике определяют не только то, что мы едим, но и то, как мы ведем себя в обществе. Это открывает совершенно новые возможности для медицины, отмечает журналист немецкого издания.

Кишечные бактерии могут стать вспомогательным средством в традиционной психотерапии, а ученые научатся лечить болезни с помощью пересадки кала. Об этом говорится в статье Die Welt о важности микробиома, населяющего ЖКТ.

«Когда в конце XIX века француз Жозеф Пюжоль каждый вечер выходил на сцену и исполнял «Марсельезу» и другие произведения, испуская газы, публика была в изумлении. Дамы одна за другой падали в обморок от смеха над метеористом, а медсестры всегда были рядом. Даже такие известные личности, как бельгийский король Леопольд II, любили шоу Le Pétomane - «человека, имеющего страсть к испусканию газов». Если бы они знали, какие еще таланты таятся в кишечнике, у них бы снова перехватило дыхание», — говорится в статье, пишет «Росбалт».

В настоящее время исследователи предполагают, что кишечник служит для гораздо большего, чем только для пищеварения: «Все больше ученых уверены: такие черты характера, как застенчивость, а также такие заболевания, как депрессия и рассеянный склероз, могут быть связаны с кишечником».

«В пищеварительном тракте каждого человека скрывается сложная система, которая очень часто работает самостоятельно и, в отличие от других органов, не всегда выполняет команды мозга, а, наоборот, передает мозгу сигналы, например, о степени сытости. Кишечник и мозг напрямую связаны через блуждающий нерв. 90% информации поступает из кишечника в мозг, и только 10% отправляется мозгом в кишечник», — отмечает издание.

«Вес бактерий кишечника у каждого человека достигает 1,5 кг, что соответствует 100 трлн типов бактерий. На сегодняшний день расшифровано около 1 тыс. видов. В отношении микробиома действует правило: чем больше в кишечнике различных бактерий, вырабатывающих важные молекулы, тем лучше здоровье. Если определенных видов не хватает, это вызывает, например, синдром раздраженного кишечника — а также может привести к диабету, аллергии, рассеянному склерозу и другим тяжелым недугам.

Особенно в отношении психики в будущем должно помочь назначение так называемых психобиотиков, — отмечает Die Welt. — Бактерии, недостаток которых провоцирует такие заболевания, как депрессия, можно было бы использовать в качестве лекарства.

Выправить качество бактерий можно, придерживаясь правильной диеты. Однако если микробиому нанесен сильный ущерб, ему иногда требуется нечто большее, чем здоровое питание — тогда снабжение бактериями осуществляется, например, путем пересадки кала, рассказывает газета.