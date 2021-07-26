В Дубае поймали грабителей, укравших драгоценности на $3,5 миллиона

Полиция Дубая менее чем за десять часов поймала грабителей, которые украли на выставочном стенде ювелирных украшений и часов на сумму более 3,5 миллиона долларов, при этом грабители не оставили никаких следов, говорится в сообщении полиции эмирата Дубай в Facebook, передаёт РИА Новости.

"Полицейские менее чем за десять часов с момента получения заявления о краже ювелирных изделий и часов со стенда на автомобильной выставке на сумму около 13 миллионов дирхамов ОАЭ (более 3,5 миллиона долларов) задержали группу подозреваемых европейцев, которые высадили стекло в магазине и после кражи уехали на угнанных мотоциклах, несмотря на то, что они не оставили никаких следов на месте преступления", - рассказал глава дубайской полиции Абдалла аль-Мурри, чьи слова приводятся в сообщении.

По его словам, похищенные вещи возвращены законным владельцам.

Как уточнил директор Главного управления уголовных расследований полиции Дубая Джамаль аль-Джаллаф, пойманные грабители были частью "организованных банд, специализирующихся на грабежах".