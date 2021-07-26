Леонид Швец, автор haqqin.az 01:48

Последние годы только разговоров, что о набирающем обороты противостоянии Китая и США в борьбе за мировое доминирование. И добро бы дело было только в экономической конкуренции, от нее-то в итоге все только выигрывают. Однако все чаще упоминается и военная сторона, и от этого становится по-настоящему тревожно.

Так, 27 июля Джо Байден во время выступления перед сотрудниками американских разведывательных служб заявил, что «горячая» война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего «результатом кибератаки с большими последствиями». При этом указал, что наибольшее количество кибернападений на государственные учреждения и частные компании в США осуществляются Россией и Китаем. Очевидно, таким образом американский президент хотел подчеркнуть сугубую важность защиты национальной безопасности на этом направлении, но прозвучало это как недвусмысленная констатация возрастания риска большой войны. На этом фоне не добавляет спокойствия доклад Американской ассоциации ученых (FAS), в котором приводятся данные спутниковых наблюдений за пустынными районами на западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Анализ снимков показал, что тут сооружается около 110 стартовых ракетных шахт. Вкупе с сообщением в начале июля специалистов из американского Центра изучения нераспространения ядерного оружия об обнаружении 120 новых шахт для баллистических ракет в китайской провинции Ганьсу это свидетельствует об ускоренном наращивании Китаем своей ядерной мощности. Ничего подобного по темпу роста ядерных сил не наблюдалось со времен противостояния США и СССР во время «холодной войны».