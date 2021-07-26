Китай резко наращивает ядерную мощь наш комментарий
Последние годы только разговоров, что о набирающем обороты противостоянии Китая и США в борьбе за мировое доминирование. И добро бы дело было только в экономической конкуренции, от нее-то в итоге все только выигрывают. Однако все чаще упоминается и военная сторона, и от этого становится по-настоящему тревожно.
Так, 27 июля Джо Байден во время выступления перед сотрудниками американских разведывательных служб заявил, что «горячая» война с крупной державой, если это случится, будет скорее всего «результатом кибератаки с большими последствиями». При этом указал, что наибольшее количество кибернападений на государственные учреждения и частные компании в США осуществляются Россией и Китаем. Очевидно, таким образом американский президент хотел подчеркнуть сугубую важность защиты национальной безопасности на этом направлении, но прозвучало это как недвусмысленная констатация возрастания риска большой войны.
На этом фоне не добавляет спокойствия доклад Американской ассоциации ученых (FAS), в котором приводятся данные спутниковых наблюдений за пустынными районами на западе Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Анализ снимков показал, что тут сооружается около 110 стартовых ракетных шахт. Вкупе с сообщением в начале июля специалистов из американского Центра изучения нераспространения ядерного оружия об обнаружении 120 новых шахт для баллистических ракет в китайской провинции Ганьсу это свидетельствует об ускоренном наращивании Китаем своей ядерной мощности. Ничего подобного по темпу роста ядерных сил не наблюдалось со времен противостояния США и СССР во время «холодной войны».
Фактически сейчас Китай десятикратно увеличивает свой потенциал ракет постоянного базирования. До последнего времени у него было около 20 шахт для межконтинентальных ракет DF-5. Новые же подземные сооружения предназначены, видимо, для новейших ракет DF-41. Похоже, происходит существенное изменение подходов Китая к принципам функционирования своих сил ядерного сдерживания. До последнего времени ставка делалась на мобильные пусковые установки, расположенные на автомобильных шасси, подводных лодках и бомбардировщиках H-6N.
Поднебесная все еще сильно отстает по количеству ядерных боеголовок от Соединенных Штатов и России. По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, США располагают 5 550 боеголовками, Россия 6 255, а Китай имеет лишь около 350. Однако важна тенденция: в 2006 году их число было в два раза меньше: всего 145. Новое удвоение китайской ядерной мощи аналитики Пентагона ожидают в ближайшие десять лет.
Пока еще рано говорить о том, что КНР отходит от политики ядерного сдерживания, которой придерживалась долгие годы. Ее арсенал ракетно-ядерных вооружений все еще не достиг уровня двух ведущих ядерных держав, способных несколько раз испепелить планету, но уже явно выходит за пределы минимально необходимой обороны. Кажется, Китаю и Штатам есть что обсудить за столом переговоров. Их взаимоотношения перестают быть делом только этих двух стран.