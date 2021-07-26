В США уверены, что «Аль-Каида» теперь не представляет угрозы

Группировка «Аль-Каида» больше не представляет угрозы для мирового сообщества. Об этом заявил глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в разговоре с журналистами телеканала CNN, обосновывая вывод американского контингента из Афганистана.

«Нам следует помнить, почему мы изначально вошли в Афганистан», - отметил глава Госдепартамента, констатировав, что главной причиной были теракты 11 сентября 2001 года.

«Мы вошли в Афганистан, чтобы привлечь к ответственности тех, кто атаковал нас, и сделать все возможное, чтобы это не повторилось. Мы по большей части достигли наших целей», - сказал Блинкен, напомнив, что бывший главарь «Аль-Каиды» «Усама бен Ладен был привлечен к ответу 10 лет назад».

По словам госсекретаря США, угроза из Афганистана со стороны «Аль-Каиды» «в отношении Соединенных Штатов или кого-либо еще была значительно уменьшена, если не полностью ликвидирована». «Так что эта задача по большей части выполнена», - полагает Блинкен. Он также констатировал, что США «потратили 20 лет, $1 трлн, 4,5 тыс. американцев лишились жизни».