Антон Юрьев в интервью haqqin.az: «Вирус продолжит всех заражать»

О том, насколько эти надежды оправданны, haqqin.az расспросил американского ученого в области биоинформатики и молекулярной биологии, директора отдела профессиональных услуг в ведущем научном издании мира Elsevier Антона Юрьева.

В Европе среди политиков и ученых идут сегодня ожесточенные споры вокруг идеи обязательной вакцинации. Ограничения в отношении невакцинированных разделили европейскую общественность на два противоборствующих лагеря. Но если брать в целом, то большинство европейцев по-прежнему надеются победить ковид - прививками.

- Итак, надо ли делать прививку переболевшим СOVİD-19? Некоторые специалисты считают, что у переболевших уже заработал иммунный процесс, организм узнает ковид и при столкновении с инфекцией начнется естественная выработка антител. Имеет ли смысл в этом случае вакцинация?

- Ответ зависит от того, насколько тяжело человек переносил заболевание. Чем тяжелее был ковид, тем нужнее человеку прививка. Тяжесть заболевания показывает, что иммунитет плохо справляется с этим вирусом и повторная инфекция может привести к неприятным последствиям. Поэтому вакцина может помочь лучше натренировать иммунитет на случай повторного заражения.

- Один известный российский специалист выступил против трехкратной вакцинации, считая, что нет смысла поддерживать высокий уровень антител. Мол, чтобы не заразиться, вовсе не обязательно наличие большого количества антител…

- Вакцина должна развить клеточный иммунитет, который защищает от тяжёлого и долгого ковида. Однако уровень антител практически не защищает от повторной инфекции другими штаммами. Антитела к тому же действительно долго не держатся. Так что повторное вакцинирование увеличит вероятность возникновение Т-клеточного иммунитета (наличия в крови специфических Т-клеток, Т-лимфоцитов, реагирующих на определенные антигены коронавируса SARS-CoV-2, которые способны узнавать и уничтожать пораженные вирусом клетки и могут потенциально обеспечивать долгосрочную защиту от COVID-19, в том числе при отсутствии антител – ред.). В этом смысле трехкратная вакцинация имеет смысл, особенно для людей со слабым иммунитетом. А поддерживание антител на высоком уровне не защитит от другого штамма.

- Насколько верны утверждения, что количество заражения среди вакцинированных и невакцинированных людей почти одинаковое?

- Вакцина защищает от «дельты» на 60%, так что уровень заражения среди вакцинированных должен быть все же ниже. Но самое главное, что вакцина защищает от тяжелого и долгого ковида благодаря развитию Т-клеточного иммунитета.

- Есть ли у научного мира ответ на вопрос, как долго держится иммунитет к ковиду?

- Антитела в среднем сохраняются 6 месяцев, максимум - 2 года. Но они плохо защищают от новых штаммов. А вот Т-клеточный иммунитет защищает от любых штаммов и может продержаться до 7 лет, если человеку повезёт выработать Т-клетки долговременной памяти.

- В прошлом году говорили, что для коллективного иммунитета достаточно 60-70% населения привитых и переболевших. Как изменилась эта цифра с появлением мутантов – «дельты» и других штаммов?

- Надежда на коллективный иммунитет как на волшебную палочку, увы, себя не оправдала, потому что антитела долго не держатся и вирус мутирует. Так что вирус будет продолжать всех заражать, но у большинства людей выработается Т-клеточный иммунитет, который не даст вирусу проникнуть в другие органы через легкие и таким образом вызвать тяжёлый или долгий ковид.

- Известный американский вирусолог Энтони Фаучи считает, что для того, чтобы победить ковид, необходимо установить, откуда взялся коронавирус. Каким образом это может помочь в борьбе с пандемией?

- Доктору Фаучи уже давно пора на пенсию. Происхождение вируса никак не влияет на то, как с ним бороться.