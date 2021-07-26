Отдел международной информации и политики 03:41

Председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев и сотрудник Центра Джавид Велиев выступили на страницах влиятельного американского издания “The National Interest” с аналитической статьей, посвященной итогам карабахского урегуливования. Представляем вниманию читателей haqqin.az статью азербайджанских аналитиков. * * * В результате 44-дневной войны осенью 2020 года Азербайджан освободил свои территории, которые в течение тридцати лет находились под армянской оккупацией. После войны Азербайджанская сторона предложила Армении мирный договор и заявила, что готова обсудить положения, основанные на неприкосновенности территориальной целостности двух государств. Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян, победивший 19 июня текущего года на парламентских выборах в своей стране, заявил, что статус бывшего Нагорного Карабаха является важным вопросом в достижении окончательного мирного соглашения между сторонами. Армянская сторона по-прежнему требует права на самоопределение для армян, проживающих в Азербайджане, что стало причиной двух войн и привело к оккупации международно-признанной территории Азербайджана в 1993-2020 годах. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, заявил, что армянам, являющимся гражданами Азербайджана, не будет предоставлен особый статус. Существует десять причин, по которым армяне, проживающие в карабахском регионе Азербайджана, не имеют права на особый политический статус.

Во-первых, армянское националистическое движение началось в 1988-ом году в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджана (НКАО) под лозунгом "miatsum", что в переводе с армянского означает “объединение”. Таким образом, это был ирредентистский проект, направленный на расширение территории Армении, а не на стремление к самоопределению. Во-вторых, автономия региона, которая была предоставлена советскими властями бывшему Нагорному Карабаху 7 июля 1923 года, была предоставлена всем; не только армянам, проживающим в регионе, но и азербайджанцам. Стоит отметить, что исторически Карабах был единым целым, состоящим из горной части и низменного региона. Бывший Нагорный Карабах был искусственным советским формированием, чтобы сделать армянское население большинством в недавно созданной коммунистической административной единице. 20 февраля 1988 года армянские депутаты бывшего Национального совета Нагорного Карабаха проголосовали за объединение этого региона с Арменией вопреки азербайджанским и советским законам. Этот шаг был незаконным с точки зрения советского законодательства. В-третьих, Баку терпеливо выполнял требования армян, проживающих в Карабахе в 1988-1991-ых годах, продвигая социально-экономические программы несмотря на то, что в среднем уровень жизни карабахских армян был лучше, чем у азербайджанцев в других частях страны. Москва создала специальную администрацию в Нагорном Карабахе, но армянские националисты продолжали продвигать ирредентистскую программу объединения с Арменией. 1-го декабря 1989-го года парламент Советский Армении принял незаконное решение об объединении НКАО с Арменией: это решение было отменено Верховным Советом СССР.

В-четвертых, 26-го ноября 1991-го года, когда армяне начали нападение на гражданское население, азербайджанский парламент отменил автономный статус бывшего Нагорного Карабаха. Поэтому, согласно конституции и законам Азербайджана, такого региона, как Нагорно-Карабахская автономная область, не существует. Территориальная целостность Азербайджана была признана международным сообществом и подтверждена четырьмя резолюциями Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, принятыми в 1993-ем году в ответ на оккупацию азербайджанских территорий. В-пятых, вопреки утверждениям Армении, согласно Советской Конституции, только пятнадцать советских республик имели право на самоопределение. С другой стороны, Нагорный Карабах не имел конституционного права на отделение от Азербайджана. Армянская сторона утверждала, что так называемое провозглашение независимости Нагорного Карабаха было осуществлено в соответствии с законом СССР от 3-го апреля 1990-го года “О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР”. Согласно этому закону, во время инициирования процесса отделения Советской республикой любое автономное образование также имеет право сделать свой независимый выбор: остаться в Советском Союзе или покинуть его. Однако Азербайджан, как и Армения и другие советские республики, покинул Советский Союз на основании Беловежских соглашений после распада СССР 8-го декабря 1991-го года. Поэтому нельзя ссылаться на вышеупомянутый документ от 3-го апреля 1990-го года, поскольку ни Азербайджан, ни Армения не использовали этот закон для выхода из состава СССР. В-шестых, международное право не предоставляет права на самоопределение какой-либо определенной группе людей. Существует комплекс условий, определяющих его применимость, и, вопреки предположению армянских националистов, армяне в Карабахе не подходят под определение “народа” для целей самоопределения. Здесь также стоит упомянуть, что изгнание 700 000 азербайджанцев и полное разрушение инфраструктуры и культурного наследия также подрывают любые моральные основания для предполагаемого заявления Армении о самоопределении. Более того, 16 июня 2015 года Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по делу Чирагов и другие против Армении, установив, что Армения успешно контролировала оккупированные территории Азербайджана.

В-седьмых, когда решение проживающих в Карабахе армян о незаконном отделении не было одобрено Баку, они попытались осуществить этот акт посредством вооруженной операции. Это вооруженное нападение привело к тому, что во время первой войны 30 000 человек погибли, а 4000 человек пропали без вести. Во время же второй войны погибло около 5000 человек с Армянской стороны и 2906 человек с Азербайджанской. Хельсинкский заключительный акт и другие соответствующие положения международного права предусматривают мирное отделение с согласия центрального правительства, чего нельзя сказать об армянском ирредентистском вооруженном движении. В-восьмых, после подписания соглашения о прекращении огня в 1994-ом году между сторонами начался дипломатический переговорный процесс при посредничестве Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Азербайджан предложил статус автономии в обмен на вывод армянских войск в районе бывшего Нагорного Карабаха и вокруг него. Армения, однако, не согласилась с этим и в марте/апреле 2020-го года, по сути, отказалась от Мадридских принципов, разработанных под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ – один из факторов, который привёл к войне 2020-го года. В–девятых, по последним данным, в Карабахе проживает от 20 000 до 25 000 армян. Это соответствует 0,2 процента от десятимиллионного населения Азербайджана. Таким образом, численность других этнических групп, проживающих в Азербайджане, значительно превышает численность армян. Все они могут свободно осуществлять свои культурные и религиозные права как граждане Азербайджана.