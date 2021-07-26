Токио-2020: Магомед Абдуллаев проиграл чемпиону мира из Узбекистана и выбыл из борьбы

Азербайджанский боксер-супертяжеловес Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) сегодня на Олимпиаде провел бой 1/8 финала.

Соперником 22-летнего боксера был действующий чемпион мира и чемпион Азии Баходир Джалолов из Узбекистана. Магомед старался оказать сопротивление 27-летнему Джалолову, но потерпел поражение – 0:5.

На этом Олимпиада для Абдуллаева завершилась. Напомним, в первом бою в 1/16 финала Абдуллаев победил Даниса Латипова из Бахрейна – 3:1.

В Токио продолжают выступление два наших боксера. Альфон Домингес (81 кг) вышел в четвертьфинал, а Джавид Челебиев (63 кг) будет боксировать в 1/8 финала.