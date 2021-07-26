Армения снова обстреляла Кельбаджар, Азербайджан подавил противника
Армения вновь грубо нарушила соглашение о соблюдении прекращения огня, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, 29 июля, с 02:45 до 03:40, подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции азербайджанской армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района. В сторону наших позиций также было брошено 10-12 ручных гранат Ф-1.
Ответным огнем противник был подавлен. Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку.