Нефть дорожает на снижении запасов сырья в США

Мировые цены на нефть растут в четверг утром на данных Минэнерго США о снижении запасов нефти и нефтепродуктов в стране. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в настоящее время составляет $75 за баррель, что на $0,26 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,26 (0,4%) - до $74,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $72,67 за баррель, что на $0,28 (0,39%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,74 (1%) - до $72,39 за баррель.

"Сегодняшняя восходящая динамика связана с хорошим еженедельным отчетом Минэнерго США о запасах нефти, который показал значительное… снижение запасов нефти, бензина и дизельного топлива. Это напоминает о том, что в США все еще наблюдается пик сезонного спроса", — приводит газета Wall Street Journal комментарий аналитиков Evercore.

Как сообщило Минэнерго страны в среду вечером, запасы нефти в США за неделю по 23 июля сократились на 4,1 миллиона вместо ожидаемого уменьшения на 2,9 миллиона. Сильнее ожиданий также упали запасы бензина (на 2,3 миллиона вместо 0,9 миллиона баррелей) и дистиллятов (на 3,1 миллиона вместо 0,4 миллиона).

Добыча нефти в США за неделю снизилась на 200 тысяч баррелей — до 11,2 миллиона баррелей в день. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в стране составила 11,325 миллиона баррелей в сутки.