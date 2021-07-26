Жителям Нью-Йорка выплатят по 100 долларов за прививку от COVID-19

Власти Нью-Йорка с пятницы предлагают по 100 долларов каждому, кто привьется первой дозой вакцины от коронавируса. Как передает РИА Новости, об этом сообщается в Twitter-аккаунте мэрии.

"Начиная с пятницы привейтесь первой дозой вакцины от COVID-19 в городском центре - и получите 100 долларов. Всё просто", - говорится в сообщении.

Это не первый способ сподвигнуть жителей Нью-Йорка на вакцинацию - весной власти выдавали привившимся лотерейные билеты. Были и общественные инициативы: в частности, одна неправительственная организация в обмен на предоставление сертификата о вакцинации устроила раздачу самокруток с марихуаной, употребление которой в Нью-Йорке не является противозаконным.

По данным городского департамента здравоохранения, сейчас в Нью-Йорке полностью вакцинированы от коронавируса 54,4% жителей, еще 4,8% привиты частично.