Как стало известно haqqin.az, накануне состоялось открытие благоустроенного двора в Низаминском районе Баку. Обновленный двор, расположенный по адресу: проспект Кара Караева, 71, 73, охватывает жилые здания, в которых проживают около 500 человек.

В рамках проекта «Наш двор», осуществляемого по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой, продолжаются работы по благоустройству дворов.

Основная цель проекта «Наш двор» заключается в содержании бакинских дворов в экологически чистом и благоустроенном состоянии, восстановлении озеленений, составляющих основу городской экологии, формировании здорового образа жизни, создании безопасных и комфортных условий для жильцов.

В очередных благоустроенных дворах предусмотрены также возможности для удобного передвижения инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья. В целях создания благоприятных условий для развития детей всех возрастных групп, эффективного досуга молодежи и выработки привычки регулярно заниматься спортом установлены различные спортивные сооружения, построены футбольная и шахматная площадки, детские игровые площадки. На территории двора также установлены беседки, скамейки и контейнеры для отходов.

С учетом пожеланий жителей во дворах установлены новые осветительные столбы и камеры видеонаблюдения, полностью отремонтированы фасады, крыши и подъезды зданий. Наряду с восстановлением существующего озеленения, дополнительно посажены 80 деревьев, созданы зеленые полосы на участке площадью свыше 800 квадратных метров.

В то же время до конца этого месяца планируется открытие еще шести благоустроенных междворовых парков.

Отметим, что реализация данного проекта предусматривается во всех районах Баку. В связи с этим просьба предоставлять в Общественное объединение IDEA информацию и рекомендации о нуждающихся в благоустройстве дворах нашей столицы.