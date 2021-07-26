Депутат обратился к генпрокурору: остановите незаконные действия против дачников!

«Наша победоносная армия ведет вооруженную борьбу против армян, оккупировавших наши земли, а я веду правовую борьбу против азербайджанцев, оккупировавших дорогу к морю». Как сообщает haqqin.az, об этом заявил председатель партии «Великое созидание», депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

По словам депутата, он обратился к генеральному прокурору Азербайджана в связи с незаконным перекрытием дороги к морю.

«Сегодня я обратился к генеральному прокурору страны. Я опубликую текст обращения здесь в ближайшие дни, чтобы всем была понятна суть работы. Посмотрим, победит закон или люди, стоящие над законом?» - заявил Фазиль Мустафа.

Напомним, депутат Фазиль Мустафа уже поднимал вопрос незаконного строительства и перекрытия дорог на побережье в дачных поселках Апшерона. Так, 20 июля haqqin.az писал о том, что Фазиль Мустафа рассказал, как жителей дачного массива Ляиш баглары лишили права выхода к морю.

По словам Фазиля Мустафы, к нему подходили соседи по даче и выражали недовольство, что он как депутат не поднимает вопрос о превращении улиц в дачных поселках в тупики, и что все побережье обнесено огромными заборами.

«Люди уверяют, что за десятилетия впервые сталкиваются с таким беззаконием и безбожием – обитателям Ляиш баглары не оставили даже узенькой тропинки к морю», - заявил тогда депутат.