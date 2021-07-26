Кто станет лучшим журналистом года? Фонд имени Национального героя Чингиза Мустафаева объявил конкурс ПРИ УЧАСТИИ HAQQIN.AZ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКЕ
В поддержку профессиональной деятельности журналистов, с тем чтобы их голос и слово беспрепятственно доносились до отечественной и мировой общественности, а также с целью развития национальных медиа, поощрения сотрудников СМИ и продвижения талантливых специалистов этой сферы Фонд имени Национального героя Чингиза Мустафаева объявляет конкурс в номинации «Журналист года».
Период, охватываемый конкурсом: представляются материалы, опубликованные за последний год до дня объявления конкурса.
В конкурсе могут участвовать: журналисты, репортеры, режиссеры, операторы, фотографы и ведущие, работающие в средствах массовой информации или индивидуально.
Форма заявки на конкурс: документы и материалы представляются в Фонд имени Чингиза Мустафаева.
Для каждой номинации в конкурсе предусмотрены место и награда:
1. a) лучший видеорепортер года на телевидении;
1. b) лучший видеорепортер года в социальных сетях;
2. лучший телевизионный фильм года;
3. лучший аудиорепортер года;
4. a) лучшая журналистская статья года в печати;
4. b) лучшая журналистская статья года в социальных сетях;
5. лучший оператор года;
6. лучший фотограф года;
7. a) лучшая телеведущая года;
7. b. лучший телеведущий года.
Члены жюри конкурса: Маис Мамедов, Вахид Мустафаев, Реза Дегати, Октай Миргасымов, Рамиз Фаталиев, Васиф Бабаев, Севда Гасанова, Лев Аскеров, Сейфулла Мустафаев, Шафига Мамедова, Фахраддин Манафов и Юрий Варновский.
Поощрение: за каждый приз предусмотрена премия - 1 000 (одна тысяча) манатов. Завод VMF Natural Frequencies, производитель точных механизмов, также предоставит для вручения памятные часы, разработанные специально для этого события.
Условия конкурса:
a) на конкурс будут приниматься только материалы по заявленным номинациям;
b) последний срок приема материалов на конкурс - 20 августа 2021 года.
Конкурсные материалы можно загрузить на wetransfer.com, а также оформить на любом носителе. Форматы: Mp4, Mp3, WAV, Jpg.
Адрес электронной почты: [email protected]
В сопроводительном письме должны быть указаны контактные данные номинанта:
1. Имя, фамилия;
2. Адрес проживания;
3. Домашний или рабочий телефон;
4. Мобильный телефон (в котором есть whatsapp или telegram);
5. Адрес электронной почты.
Победители будут объявлены в день рождения Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева - 29 августа 2021 года.
Контактные телефоны: (012) 345 45 08, (051) 206 42 70
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