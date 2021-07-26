Минобороны: Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на границе
Азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении государственной границы с Арменией, сообщает Минобороны Азербайджана.
"Распространяемая армянской стороной информация о якобы нарушении режима прекращения огня нашей стороной не соответствует действительности. Сообщаем, что азербайджанская армия соблюдает режим прекращения огня на кельбаджарском направлении государственной границы двух стран", - говорится в сообщении азербайджанского военного ведомства.