На Олимпиаде суточный максимум заражения коронавирусом

На Олимпиаде в Токио в четверг, 29 июля, зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом - среди зараженных 3 спортсмена. Об этом сообщили организаторы Игр. Это абсолютный максимум инфицирования во время Игр начиная с первого дня измерений - 1 июля. Общее число заражений на Олимпиаде приближается к 200.

Одновременно максимальное число заражений отмечено в Токио: там накануне было зафиксировано 3 177 случаев в сутки. В то же время Международный олимпийский комитет не видит связи между Олимпиадой и вспышкой болезни в Токио. По словам представителей организации, не известно ни одного случая передачи вируса от спортсмена или работника на Олимпиаде японскому населению, передает Дойче велле.