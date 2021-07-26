В Ираке упал вертолет: есть погибшие

Пятеро военнослужащих погибли в четверг в результате крушения вертолета Ми-17 иракской армии к северу от Багдада. Об этом, как передает телеканал Al Sumaria, сообщило объединенное оперативное командование ВС страны.

"Скорбим о пятерых героях - летчике-полковнике Усаме аз-Зубейди, пилоте-майоре Али Фаделе Гадбане и членах экипажа вертолета Ми-17, погибших в катастрофе недалеко от района Амерли на рассвете в 02:45 по местному времени в ходе выполнения боевого задания", - отмечается в коммюнике.

Что стало причиной аварии, в командовании не уточнили.